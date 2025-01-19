Batı, 2022'de nükleer müzakereden vazgeçti

İran'da yayınlanan ''Tehran Times'' gazetesine konuşan Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) ilgili açıklamada bulundu.

2022'de Viyana’da yürütülen nükleer müzakerelere dair bilgi veren Ulyanov, ''2022 yılında müzakereler son aşamaya gelmişken durduruldu. Geriye sadece bir takım konu kalmıştı. ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu Batılı ülkeler, önerilen ‘paketin’ sonuca ulaşmasından vazgeçti. Ancak Rusya, İran ve Çin ise bunu yapmaya hazırdı.’’ dedi.

Ulyanov, Rusya’nın, 2021-2022 müzakerelerinde nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda önemli rol oynadığını savundu.

Tehran Times muhabirinin ''İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılmasında karşılaşılan başlıca zorluklar nelerdir?’’ sorusuna Ulyanov, ''Bence Batılı ülkeler şu anda müzakereleri yeniden başlatma konusunda hazır değil. Onlar İran tarafının meşru önerilerini ve taleplerini gerektiği gibi değerlendiremiyor. Konuyu politize etmeye devam eden Batı tarafı İran'a karşı kışkırtıcı ve konuyla hiçbir ilgisi olmayan tedbirler alıyor. Bunun açık bir örneği UAEA Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı kararın kabul edilmesidir.’’ yanıtını verdi.

Ulyanov, İran’la sağlanan nükleer anlaşmanın 2015 ila 2018 yılları arasında bölgeyi olumlu etkilediğini söyledi.

ABD'nin nükleer anlaşmayla ilgili tutumunun henüz netleşmediğini anlatan Ulyanov, ''ABD’nin, anlaşmadan geri çekilmesinin ve uyguladığı ‘azami baskı’ tedbirinin beklentilerinin tam tersi sonuçlara yol açtığını kabul edip etmeyeceğini, Beyaz Saray'ın tarafların çıkarları için mantıklı ve adil bir siyasi çözüm bulmaya istekli olup olmadığını beklememiz lazım. Önümüzdeki iki-üç ay içerisinde durumun netleşmesini bekleyebiliriz. Fakat unutulmaması gereken husus şu ki, KOEP ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararının 18 Ekim 2025’te sona erecektir.'' diye konuştu.

İran Nükleer Anlaşması nedir?

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.