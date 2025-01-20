Ensarullah lideri, Filistinli direniş gruplarının zaferini tebrik etti

Yemen Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, bugün yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkesi ''tarihi ve büyük zafer'' olarak değerlendirdi.

Filistin halkı ve direniş gruplarının zaferini tebrik eden Bedreddin el-Husi, ''Yüce Allah Filistin halkına ve Gazze Şeridi'ndeki aziz direnişçilere büyük ve tarihi bir zafer sundu. Direnişçilere yardım eden ve güç veren Yüce Allah'a hamd ediyoruz.'' dedi.

Bedreddin el-Husi, Filistin direnişinin özellikle Kassam Tugaylarının kararlığını ve mücadelesini takdir ederek, ''Gazze'deki direniş gruplar, tarih kitaplarında yer alacak ve nesillere ilham kaynağı olacak büyük fedakarlıklar sergiledi.'' ifadesini kullandı.

İran'ın, tüm baskılara rağmen direnişe destek verme kararlılığını sürdürdüğünü kaydeden Ensarullah lideri, ''Yemen'in Filistin'e destek cephesinde yer alması, kutsal bir görevin ve dini bir sorumluluğun yerine getirilmesidir.'' açıklamasını yaptı.

Hamas ve İsrail rejimi arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması dün yürürlüğe girdi.