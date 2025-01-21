Hamas ve İsrail arasında esir takasının ikinci aşamasına dair ayrıntılar

Bir Filistin kaynağı, Hamas ile İsrail arasında yapılacak ikinci esir takasının detaylarını açıkladı.

Al Mayadeen'e açıklamada bulunan Filistin direnişi liderlerinden bir kaynak, esir takasının ikinci aşamasının önümüzdeki cumartesi günü yapılacağını belirtti.

Bu aşamada dört Siyonist kadın esir, 120 Filistinli esir karşılığında takas edilecek.

Aynı kaynak, ateşkes anlaşmasının ilk iki gününün esir takası ve insani yardımların Gazze’ye girişi açısından olumlu geçtiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze üzerinde keşif drone'ları uçurması ve Filistinli sivillere yönelik açtığı ateşe de dikkat çeken bu kaynak, bu tür ihlallerin ateşkesi tehdit ettiğini söyledi.

Filistinli kaynağın verdiği bilgilere göre, ateşkesin ilk günü 500 insani yardım kamyonu Gazze'ye giriş yaptı, ikinci gün ise 600'den fazla kamyon bölgeye ulaştı.