Kartalkaya'daki otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı

Türk medyasına göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciaya dönüştü.
Sömestr tatili nedeniyle 237 kişinin konakladığı otelde can pazarı yaşanırken bazı müşteriler panikle camdan atladı.
Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
237 müşterinin bulunduğu otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. 32 kişi de yaralandı.
Türkiye İçişleri Bakanı Yerlikaya olayla ilişkin"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
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