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21 Oca 2025 14:37

AB'den Türkiye'ye dayanışma mesajı

AB'den Türkiye'ye dayanışma mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Kriz Yönetimi Üyesi Hadja Lahbib, Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangınla ilgili dayanışma mesajını iletti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, üç günlük Türkiye ziyareti sırasında haberini aldığı Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkiye'ye ve mağdurların ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Lahbib, AB Sivil Koruma Mekanizması'nın yardıma hazır olduğunu ifade etti.

AB'den Türkiye'ye dayanışma mesajı

Saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiği belirtilmişti.

Kaynak: Haber7

News ID 1923657

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