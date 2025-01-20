California’da ölümcül yangın ve fırtına tehdidi devam ediyor

Güney California ve Los Angeles bölgelerinde başlayan yangınlar, şu ana kadar en az 27 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu ve halen tam olarak kontrol altına alınabilmiş değil.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, bölgede şiddetli rüzgarlar ve düşük nem nedeniyle yangın riskinin artacağı konusunda uyardı.

Sahil boyunca saatte 113 kilometreye, dağlık bölgelerde ise 161 kilometreye ulaşan "Santa Ana" rüzgarlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Los Angeles ve Ventura bölgelerinde "aşırı tehlikeli hava koşulları" için bugünden yarın sabah saatlerine kadar uyarı yapıldı.

Meteoroloji yetkilisi Rich Thompson, bölgede yağışsız geçen aylar nedeniyle yangın riskinin çok yüksek olduğunu ve fırtınalı havanın hafta sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Yangın söndürme ekipleri, Los Angeles, Palisades ve Eaton bölgelerinde alevlerle mücadeleyi sürdürüyor.

7 Ocak’ta başlayan yangınların ardından şu ana kadar 14 binden fazla bina tamamen kül oldu. Son verilere göre, Palisades bölgesindeki yangının %52’si, Eaton’daki yangının ise %81'i kontrol altına alınmış durumda. Ancak nemin azalması ve rüzgarın yeniden şiddetlenmesiyle yangınların yeniden alevlenmesi bekleniyor.