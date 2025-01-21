İran'da TL, Euro ve doların güncel fiyatları

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

Amerikan doları 81 bin 855 tümen (seksen bir bin sekiz yüz elli beş ) seviyesinden işlem gördü.

Euro 85 bin 320 tümenden, TL ise 23 bin 200 tümenden işlem gördü.