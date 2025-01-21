İran'da TL, Euro ve doların güncel fiyatları

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.
Amerikan doları 81 bin 855 tümen (seksen bir bin sekiz yüz elli beş ) seviyesinden işlem gördü.
Euro 85 bin 320 tümenden, TL ise 23 bin 200 tümenden işlem gördü.
İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugünkü döviz kurları güncellendi.
İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.
Amerikan doları 81 bin 855 tümen (seksen bir bin sekiz yüz elli beş ) seviyesinden işlem gördü.
Euro 85 bin 320 tümenden, TL ise 23 bin 200 tümenden işlem gördü.
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