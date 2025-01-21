  1. Ekonomi
21 Oca 2025 13:34

İran'da TL, Euro ve doların güncel fiyatları

İran'da TL, Euro ve doların güncel fiyatları

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugünkü döviz kurları güncellendi.

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

Amerikan doları 81 bin 855 tümen (seksen bir bin sekiz yüz elli beş ) seviyesinden işlem gördü.

Euro 85 bin 320 tümenden, TL ise 23 bin 200 tümenden işlem gördü.

News ID 1923645

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler