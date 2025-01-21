Grossi: İran’ın nükleer programı için ABD’nin katılımı gerekli

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Davos 2025 Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak Rusya, Çin ve Avrupa ülkeleriyle iş birliği içinde olduklarını ancak ABD’nin bu süreçte kilit bir rol oynadığını vurguladı.

Bloomberg'in haberine göre Grossi, "İran'ın barışçıl nükleer programı konusunda anlaşmaya varmamız gerekiyor. Bu, önümüzdeki haftalarda temel görevimiz olacak" dedi.

Grossi İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum üretmeye devam ettiğini belirtti.

Grossi "Bir zamanlar bir anlaşma vardı ve şimdi bu durumla nasıl başa çıkacağımıza karar vermeliyiz. Ama kesinlikle savaş istemiyoruz; daha fazla savaş istemiyoruz" ifaedesinde bulundu.

İran'ın nükleer programıyla ilgili bir uzlaşı sağlanmasının hayati olduğunu yineleyen UAEA Başkanı, bu konuda uluslararası iş birliğinin önemine işaret etti.

