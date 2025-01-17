Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 35,5380 liradan, euro 36,5800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 35,5360 liradan, euro ise 36,5780 liradan alınıyor.
Dün doların satış fiyatı 35,4380 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5280 lira olmuştu.
Dolar haftanın son gününe 35,53 TL'den başladı. Euro ise 36,58 TL'den başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 35,5380 liradan, euro 36,5800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 35,5360 liradan, euro ise 36,5780 liradan alınıyor.
Dün doların satış fiyatı 35,4380 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5280 lira olmuştu.
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