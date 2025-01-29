Gazze'de şehit sayısı 47 bin 417'ye yükseldi

Sputink'in haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ''İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda toplam şehit sayısının 47 bin 417'ye yaralıların sayısı ise 111 bin 571'e çıktı.'' denildi.

İsrail ile ateşkese rağmen son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişinin şehit düşmesi, önceki saldırılarda yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirmesi, yıkılan binaların enkazından ise 59 kişinin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 63 can kaybının daha kayda geçtiği bildirildi.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak amacıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü; hala enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenler olduğu aktarıldı.