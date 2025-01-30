İsrail'in engellemelerinin ardından 110 Filistinli esir serbest bırakıldı (+video)

Üç Siyonist kadın esirin, yapılan anlaşma gereği serbest bırakılmasının ardından, İsrail rejimi Filistinli 110 esirin serbest bırakılmasını askıya almıştı.

İsrail'in Ofer Cezaevi'ndeki 110 Filistinli esirin serbest bırakıldığı duyuruldu.

İsrail’in engellemeleri ve gerekçe göstermeleri nedeniyle serbest bırakılma işlemi birkaç saatlik bir gecikmeyle gerçekleşti.

Filistinli medya, gecikmenin ardından araçların Ofer Cezaevi'ni terk ettiğini ve esirlerin serbest bırakıldığını duyurdu. Görüntülerde, Filistinli esirlerin İsrail hapishanesinden ayrıldığı anlar yer alıyor.

Siyonist rejim Ordu Radyosu, rejim yetkililerinin, İsrail Hapishane Servisi'ne Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının durdurulması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Habere göre, Filistinli esirlerin serbest bırakılacağı karavanın hareketi durduruldu ve otobüsler ilk duraklarına geri gönderilmişti.