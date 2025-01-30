Filistinli esir Zakaria Zubeidi, hapishanede yüksek lisans diploması aldı

Filistinli esir Zakaria Zubeidi, işgal altındaki Cebaliye Hapishanesi'nde sürdürdüğü hapis hayatına rağmen, Filistin'in Birzeit Üniversitesi'nde Modern Arap Çalışmaları alanında yüksek lisans diplomasını kazandı.

Zakaria Zubeidi, İsrail hapishanelerindeki zorlu koşullara rağmen, Birzeit Üniversitesi’nde Modern Arap Çalışmaları alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı. Tez konusu, İsrail tarafından takip edilen bir Filistinli direnişçiydi.

Birzeit Üniversitesi, Al-Zubeidi’nin mezuniyetinin ardından yaptığı açıklamada, esir Al-Zubeidi’nin kızı Samira Al-Zubeidi'nin babasının diplomayı alması için üniversiteye geldiğini belirtti. Babasının İsrail hapishanelerinde olması nedeniyle diplomayı onun adına aldı.

Zubeidi, tutuklanmadan önce Birzeit Üniversitesi'nde Modern Arap Çalışmaları bölümünde öğrenim görüyordu. 2019 yılında İsrail ordusu tarafından tutuklanan Zubeidi, eğitimini tamamlayamadan hapse girmişti.

1976 doğumlu olan Zubeidi, Batı Şeria'daki Şehitler Al-Aksa Tugayları'nın başlıca komutanlarından biridir.