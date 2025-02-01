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1 Şub 2025 11:00

Kassam Tugayları, Siyonist esirleri serbest bıraktı

Kassam Tugayları, Siyonist esirleri serbest bıraktı

Kassam Tugayları, ateşkes ve esir takası anlaşmasının 4. turu kapsamında bir grup Siyonist esiri Uluslararası Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

Kassam Tugayları, ateşkes ve esir takası anlaşmasının 4. turu kapsamında bir grup Siyonist esiri Uluslararası Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

Kızılhaç’a ait araçlar esirleri teslim almak üzere Han Yunus bölgesine ulaştı.

Anlaşma kapsamında Siyonist esirlerin serbest bırakılmasına karşılık 183 Filistinli esirin özgürlüğüne kavuşması bekleniyor.

Esir teslim noktasında Filistin halkının yoğun katılım gösterdiği bildirildi.

Şu ana kadar iki Siyonist esirin Han Yunus’ta Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği, üçüncü esirin ise Gazze Limanı’nda teslim edileceği aktarıldı.

News ID 1923961

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