Hakan Fidan yarın Katar’a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Katar’a resmi ziyarette bulunacak. Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye-Katar ilişkilerinin stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda derinleştiğini belirtti.

Yetkili, 2015’ten bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin başkanlığında düzenlenen Yüksek Stratejik Komite toplantıları kapsamında bugüne kadar 117 anlaşmanın imzalandığını aktardı. Son toplantının Kasım 2024’te Ankara’da yapıldığını hatırlatan yetkili, bir sonraki toplantının 2025’te Doha’da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Türkiye ve Katar’ın bölgesel meselelere benzer yaklaşımlar benimsediğini vurgulayan yetkili, Katar’ın Gazze’deki ateşkes çabalarında ve Suriye konusundaki iş birliklerinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.