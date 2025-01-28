Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan üçlü toplantısı Ankara'da yapılacak

Türkiye--Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın ikincisi yarın Ankara’da gerçekleştirilecek.

Toplantıya Türk tarafından Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılırken Azerbaycan heyetinde Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov ve Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nabiyev; Özbekistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ve Ulaştırma Bakanı İlhom Mahkamov yer alacak.

Toplantının sonunda Ankara Bildirisi’nin imzalanması ve Bildiri’ye ekli Eylem Planı ile önümüzdeki dönemde üç ülke tarafından izlenecek somut yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Toplantının gündemi, “dış politika meseleleri ve bölgesel işbirliği”, “ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında iş birliğinin artırılması” ve “bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesi ile ulaşım ve iletişim sektörlerinde iş birliğinin güçlendirilmesi” olacak.