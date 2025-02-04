Türkiye'de dolar ve avro güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 36,0090 liradan alınan dolar, 36,0110 liradan satılıyor. 37,0630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,0650 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,9930 lira, avronun satış fiyatı ise 36,9610 lira olmuştu.
Serbest piyasada 36,0090 liradan alınan dolar, 36,0110 liradan satılıyor. 37,0630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,0650 lira olarak belirlendi.
Serbest piyasada 36,0090 liradan alınan dolar, 36,0110 liradan satılıyor. 37,0630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,0650 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,9930 lira, avronun satış fiyatı ise 36,9610 lira olmuştu.
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