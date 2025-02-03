https://tr.mehrnews.com/news/1924019/ 3 Şub 2025 09:31 News ID 1924019 Ekonomi Ekonomi 3 Şub 2025 09:31 Türkiye'de dolar/TL güne yükselişle başladı Dolar, Ocak ayı enflasyonunun açıklanacağı güne yükselişle 35,90 TL'den başladı. Dolar, Ocak ayı enflasyonunun açıklanacağı güne yükselişle 35,90 TL'den başladı. Euro is hızlı düşüşle 36,70 TL'ye geriledi. News ID 1924019 کپی شد İlgili haberler Dolar ve TL İran'da kaçtan işlem görüyor? Türkiye, Suriye'de askeri üs kuracak İran'da dolar ve TL'nin güncel fiyatı İran'da Dolar/Riyal güne nasıl başladı? Ekler Ekonomi Türkiye dolar dolar fiyatı Türk Lirası
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