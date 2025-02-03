  1. Ekonomi
3 Şub 2025 09:31

Türkiye'de dolar/TL güne yükselişle başladı

Türkiye'de dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar, Ocak ayı enflasyonunun açıklanacağı güne yükselişle 35,90 TL'den başladı.

Dolar, Ocak ayı enflasyonunun açıklanacağı güne yükselişle 35,90 TL'den başladı.

Euro is hızlı düşüşle 36,70 TL'ye geriledi. 

News ID 1924019

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