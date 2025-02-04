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4 Şub 2025 17:40

Öcalan yakında tarihi bir çağrı yapacak

Öcalan yakında tarihi bir çağrı yapacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın yakında tarihi bir çağrı yapacağını duyurdu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın yakında tarihi bir çağrı yapacağını belirterek, "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi çağrı yapmaya hazırlanıyor, destekliyoruz. İktidarı da tarihi çözümde rolünü oynamaya çağırıyoruz, artık top Erdoğan'da." dedi.

Bakırhan, "Tarihini belirtemiyorum. 15 Şubat da olabilir biraz sonrası da olabilir. Çağrıyı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

News ID 1924069

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