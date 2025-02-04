Öcalan yakında tarihi bir çağrı yapacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın yakında tarihi bir çağrı yapacağını belirterek, "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi çağrı yapmaya hazırlanıyor, destekliyoruz. İktidarı da tarihi çözümde rolünü oynamaya çağırıyoruz, artık top Erdoğan'da." dedi.
Bakırhan, "Tarihini belirtemiyorum. 15 Şubat da olabilir biraz sonrası da olabilir. Çağrıyı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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