Neçirvan Barzani'den Öcalan ile yapılan görüşmeler hakkında önemli açıklama

Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Neçirvan Barzani, Türkiye’de Devlet Bahçeli’nin çağrısı sonrası başlayan süreç hakkında Rudaw'a şunları söyledi:

Türkiye’de ciddi bir süreç başladı. Geçtiğimiz dönemde Ankara’da bu konuyla ilgili birçok görüşme gerçekleştirdik ve bizim değerlendirmemize göre bu, hem Türkler hem Kürtler hem de Türkiye’de yaşayan tüm halklar için olumlu ve ciddi bir süreçtir. Şu an mesele, bundan sonra neler yapılacağıdır. Biz, Sayın Abdullah Öcalan’ın bir mesaj vermesini bekliyoruz ve bu mesajın ardından özellikle PKK’nin bu çağrıyı dikkate alması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Öcalan’ın mesajına olumlu yanıt vermek, Kürtlerin de faydasına olacaktır. Süreç oldukça net. PKK’nin silah bırakması gerekiyor. Ancak bu, bir “teslim olma” anlamına gelmiyor. Burada mesele, artık silahlı mücadelenin ve askeri gücün Türkiye’deki Kürt meselesini çözemeyeceğidir. Eğer bir Kürt sorunu varsa, bu sorun Türkiye içinde diyalog yoluyla çözülmelidir.

Biz, PKK’nin Sayın Öcalan’ın çağrısına olumlu yanıt vermesini destekliyoruz. Bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için bize düşen her türlü rolü üstlenmeye hazırız. Kürt Bölgesi olarak, bize verilen her görevde barış sürecine katkı sunmaya hazır olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz.