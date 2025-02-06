https://tr.mehrnews.com/news/1924111/ 6 Şub 2025 09:31 News ID 1924111 Video Video 6 Şub 2025 09:31 Hataylı depremzede vatandaşlar, kaybettikleri yakınları için yürüdü 6 Şubat depremi yıldönümü münasebeti ile Hataylı depremzede vatandaşlar, kaybettikleri yakınları için yürüdü. indir 989 KB News ID 1924111 کپی شد İlgili haberler Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem Tayvan'da 5,6 büyüklüğünde deprem İran, 5.1 büyüklüğünde depremle sallandı Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ekler Video video görüntüleri Deprem Kahramanmaraş depremi Hatay
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