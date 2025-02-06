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6 Şub 2025 09:31

Hataylı depremzede vatandaşlar, kaybettikleri yakınları için yürüdü

Hataylı depremzede vatandaşlar, kaybettikleri yakınları için yürüdü

6 Şubat depremi yıldönümü münasebeti ile Hataylı depremzede vatandaşlar, kaybettikleri yakınları için yürüdü.

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News ID 1924111

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