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9 Şub 2025 09:17

Karayipler'de 7,6 büyüklüğünde deprem

Karayipler'de 7,6 büyüklüğünde deprem

Karayipler'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Karayip Denizi’ne kıyısı olan ülkelerde tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Karayipler'de yerel saatle 18.23'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, Cayman Adaları'ndaki George Town'un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Tsunami Uyarı Sistemi, Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, San Andres ve Providencia, Belize, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaragua ve Guatemala'nın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.

News ID 1924185

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