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30 Oca 2025 12:15

Tayvan'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın güneybatısındaki Çiayi ilinde sabah saatlerinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan'da Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü ülkenin güneybatısındaki Çiayi il merkezinin 40,5 kilometre güneydoğusundaki Dapu ilçesi olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

5,6 büyüklüğündeki depremin, 21 Ocak'ta Çiayi ilinin Dapu ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarından olduğu aktarıldı.

Depremin ardından büyüklüğü 3,2 ile 4,3 arasında 5 artçı sarsıntı tespit edildi.

Çiayi ili, 21 Ocak'ta 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, maddi hasara da yol açan depremde 27 kişi yaralanmıştı.

News ID 1923916

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