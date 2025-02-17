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17 Şub 2025 08:31

İran'da iki şiddetli deprem; Sarsıntı birçok yerde hissedildi

İran'da iki şiddetli deprem; Sarsıntı birçok yerde hissedildi

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Hüseyniye şehri, 5.4 ve 4.4 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Hüseyniye şehri, 5.4 ve 4.4 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Pazar günü saat 22:25’te meydana gelen deprem, 15 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk belirlemelere göre deprem, Luristan, Kirmanşah, Merkezi, İlam ve Hamedan gibi çevre eyaletlerde de hissedildi.

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri:

 • Hüseyniye (21 km)

 • Andimeşk (43 km)

 • Dezful (52 km)

Şu ana kadar can veya mal kaybına dair resmi bir açıklama yapılmazken, arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

News ID 1924453

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