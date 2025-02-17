İran'da iki şiddetli deprem; Sarsıntı birçok yerde hissedildi

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Hüseyniye şehri, 5.4 ve 4.4 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Pazar günü saat 22:25’te meydana gelen deprem, 15 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk belirlemelere göre deprem, Luristan, Kirmanşah, Merkezi, İlam ve Hamedan gibi çevre eyaletlerde de hissedildi.

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri:

• Hüseyniye (21 km)

• Andimeşk (43 km)

• Dezful (52 km)

Şu ana kadar can veya mal kaybına dair resmi bir açıklama yapılmazken, arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.