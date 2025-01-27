İran, 5.1 büyüklüğünde depremle sallandı

İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Kasr-i Şirin şehrinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bu deprem bugün (Pazartesi) yerel saatle 04:32'de, yerin 8 kilometre derinliğinde yaşandı.
Deprem, soğuk kış havasına rağmen, halkın korkuyla evlerinden çıkıp sokaklara ve kamusal alanlara akın etmesine neden oldu.
Bu olayın ardından, 2 Kızılay değerlendirme ekibi, deprem merkezi yakınındaki köylerde olası hasarları değerlendirmek için gönderildi ve eyaletteki tüm Kızılay istasyonları alarma geçirildi.
Değerlendirme gruplarının raporlarına göre, bu deprem herhangi bir hasara yol açmamıştır.
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