İran, 5.1 büyüklüğünde depremle sallandı

İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Kasr-i Şirin şehrinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bu deprem bugün (Pazartesi) yerel saatle 04:32'de, yerin 8 kilometre derinliğinde yaşandı.

Deprem, soğuk kış havasına rağmen, halkın korkuyla evlerinden çıkıp sokaklara ve kamusal alanlara akın etmesine neden oldu.

Bu olayın ardından, 2 Kızılay değerlendirme ekibi, deprem merkezi yakınındaki köylerde olası hasarları değerlendirmek için gönderildi ve eyaletteki tüm Kızılay istasyonları alarma geçirildi.

Değerlendirme gruplarının raporlarına göre, bu deprem herhangi bir hasara yol açmamıştır.