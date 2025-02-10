Pezeşkiyan: İran halkı zorbalığa boyun eğmez

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, 11 Şubat İslam Devrimi Zaferi’nin 46. yıl dönümü dolayısıyla Azadi Meydanı’nda İran halkına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 11 Şubat 1979'ta tüm İran milletinin sokaklara inerek ülke düşmanları ve zalimleri ülkeden attığını söyledi.

'İran halkı zorbalığa boyun eğmez'

Düşmanların ülkede anlaşmazlık yaratarak İran'ın zayıf olduğunu gösteremeye çalıştığını kaydeden Pezeşkiyan, ''İslam Lideri'nin dirayeti ve tedbiri ile bilinçli İran halkının varlığıyla, onların hayalleri gerçekleşmeyecek. İran halkı zorbalığa karşı duruyor ve düşmanların komplosu sonuç vermeyecektir.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti:

''Kendileri terörist olan düşmanlar bizi terörist olmakla suçluyor. Onlar ülkemizde birçok insanı katlettiler. Biz suikast ve terör kurbanıyız. İslam Devrimi Lideri (Ayetullah Hamanei Haziran 1981'de sağ kolunu felç eden bir suikast girişiminin hedefi oldu), Cumhurbaşaknımız (Muhammed Ali Recai), cuma imamlarımız ve hatta bilim adamlarımız suikast kurbanı oldular.''

Pezeşkiyan, ''Düşmanlar güçsüz İran hayalini mezara götürecektir.'' ifadesini kullandı.

Trump’ın müzakere iddiasına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ilk başkanlık döneminde uyguladığı "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalamasına tepki gösteren Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

''Trump diyalogdan bahsederekn İslam Devrimi’ni çökertmek için hazırlanan komplo projesini imzalıyor. Sonra da 'görüşmelerden yanayız' diyor, İran'ın bölgenin güvenliğini bozduğunu iddia ediyor. Aslında ABD'nin verdiği destekle güvensizliğin başlıca nedeni İsrail’dir. Bu rejim Gazze, Lübnan, Suriye, İran ve istediği her yerde mazlum halkı bombalıyor."

''Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, soykırımcı Siyonist hükümetin başkanına karşı suç ilan etti, ancak barış ve huzur isteyen ABD Başkanı bu suçluyu savunuyor.'' diyen Pezeşkiyan, Trump'a seslenerek, ''ABD barış aradığını iddia ediyor, peki bölgenin huzurunu kim bozdu? Hangi özgür insan kadınların katledilmesini kabul eder? Neden aileleri katlediyorsunuz?'' dedi.

'İran asla düşmanlarına boyun eğmeyecek'

Pezeşkiyan, İran'ın hiçbir ülkeye karşı savaş açmaya çalışmadığını belirterek, İran’ın asla düşmanlarına boyun eğmeyeceğini söyledi.

Düşmanların İran'ın birliğinden çok korktuklarını belirten Mesut Pezeşkiyan, İranlıların ulusal birlikle tüm sorunların üstesinden gelebileceğine inandıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, İran'ın komşularıyla kardeşlik ve karşılıklı saygıya dayalı barışçıl bir arada yaşama kararlılığını yineledi.

