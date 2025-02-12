Pezeşkiyan: Kolombiya ile ilişkilerin geliştirilmesine hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, 11 Şubat 2025 akşamı Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile telefon görüşmesinde, İran İslam Cumhuriyeti'nin Kolombiya ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu ve iki ülke arasında çeşitli bölgesel ve uluslararası işbirliği fırsatlarının oluşmasından memnuniyet duyacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin İran dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "ABD’de alınan kararlar nedeniyle tüm dünyanın birçok sorunla karşı karşıya kalabileceği mevcut çok hassas durumda, bağımsız ülkeler arasındaki uyum, ortak düşünme ve işbirliğinin geliştirilmesi elzemdir" dedi.

Pezeşkiyan, Kolombiya halkı ve hükümetinin Gazze halkını destekleme, zorla göç ettirme politikalarını ve soykırımı kınama ve barış görüşmelerinin ilerletilmesine katkı sağlama çabalarını takdirle karşılayarak, İran’ın Kolombiya ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu ve iki ülke arasında bölgesel ve uluslararası işbirliği fırsatlarını memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise bu telefon görüşmesinde, ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirme konusundaki istekliliğini belirterek, "Bugün dünya çok hassas bir dönemde, bu durum bizim birbirimize daha yakın olmamızı ve işbirliği yapmamızı daha da gerekli hale getirdi" dedi.

Petro, Kolombiya halkı adına İran Cumhurbaşkanı ve halkına selamlarını ileterek, "Kolombiya, Filistin halkını her zaman desteklemeye hazırdır ve Filistinliler için kalıcı barışı sağlamak adına bir rol üstlenebilmemizi temenni ederiz" diye ekledi.