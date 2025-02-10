Hizbullah Hareketi'nden İran'a tebrik mesajı

Hizbullah Hareketi, İran İslam Devrimi'nin 46. yıl dönümünde, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve İran halkına kutlama mesajı gönderdi. Hizbullah'ın yayımladığı bildiride, 1979 İslam Devrimi'nin, İran'ın bağımsızlığını ve gücünü pekiştirdiği ve dünya güçlerine karşı direncini artırdığı vurgulandı.

Hizbullah, "İmam Humeyni'nin önderliğinde, bu büyük devrim, İslam dünyasında yeni bir çağ başlattı. İran, küresel güçlere karşı eğilmeden, halkının iradesine ve insani ilkelerine sadık kalmaya devam etmektedir," ifadelerini kullandı.

Bildiride, İran’ın, başta Filistin olmak üzere bölgedeki mazlum halkların yanında durduğu ve bu mücadelenin, özellikle Amerika'nın yeni yönetimi tarafından hedef alındığı belirtildi. Hizbullah, İran’ın, bölgede direniş hareketlerini destekleyerek, özellikle Lübnan’da büyük zaferlere katkı sağladığını ve bu desteğin, bölgedeki dengeyi değiştiren önemli bir faktör olduğunu kaydetti.

Hizbullah ayrıca, İran’ın elde ettiği başarıların, bölgesel bağımsızlık ve bilimsel ilerleme konusunda dünya çapında bir örnek teşkil ettiğini ifade ederek, "İran’ın elde ettiği zaferler, devrimin ilkelerini yaşatmaya devam ettiği sürece, tüm İslam ümmetinin geleceğini güvence altına alacaktır," dedi.

Son olarak Hizbullah, İran İslam Cumhuriyeti'nin lideri Ayetullah Ali Hamanei’e ve İran halkına en iyi dileklerini ileterek, devrimin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki mücadelesinin önemine dikkat çekti.