Kazakistan, İran Devrimi'nin 46. zafer yıldönümünü kutladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a gönderdiği mesajda, İslam Devrimi'nin zaferinin yıldönümünü kutladı.

Tokayev, mesajında İran’I Batı Asya bölgesinde ve İslam dünyasında güçlü ve etkili bir ülke olarak tanımladı ve iki ülke arasındaki işbirliğinin büyüyen sürecinden memnuniyetini dile getirdi.

Tokayev ayrıca Pezeşkiyan için yeni görevinde başarılar diledi ve İran halkı için refah temennisinde bulundu.

Kazakistan, Orta Asya'nın en büyük ülkesi olarak bu bölgede İran'ın önemli partnerlerinden biri olarak kabul edilmektedir. İki ülke, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi bölgesel ve uluslararası organizasyonlarda yakın bir işbirliği içindedir.