İran'dan ABD'nin yeni suçlamalarına tepki

İran'ın Birleşmiş Milletler Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Perşembe günü Güvenlik Konseyi toplantısında ABD temsilcisinin Yemen ile ilgili ortaya koyduğu temelsiz suçlamaları kesin bir şekilde reddederek, İran'ın politikalarının her zaman bu ülkede barış, istikrar ve siyasi çözüm destekleme ilkesine dayandığını vurguladı.

İran’ın BM Temsilciliği bunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve Genel Sekreteri'ne bir mektup göndererek, "Washington, İran'ı suçlayarak, Siyonist rejimle işbirliği yaptığı suçlarından sorumluluğunu gizleyemez. ABD, bu rejime geniş çapta silah gönderip maddi destek vererek, onu bölge halklarına yönelik saldırılarında güçlendirirken, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası hukukun temel ilkelerine, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve Güvenlik Konseyi'nin kararlarına bağlı kalmaya devam etmektedir" ifadesini kullandı.

İran Temsilciliği, aynı zamanda silah ambargosunun ihlali veya Yemen'deki çatışmaların tırmandırılmasına katılım iddialarını reddederek, şu açıklamalarda bulundu:

"İran İslam Cumhuriyeti’nin Yemen krizine yaklaşımı her zaman tutarlı ve kararlı olmuştur. Bu kriz, ülkenin bağımsızlığını, ulusal egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına alacak kapsamlı bir siyasi süreçle çözülmelidir."

Mektubun devamında şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Cumhuriyeti, Yemen krizinin başından itibaren, saldırıların derhal durdurulması, ateşkese varılması, taraflar arasında anlamlı diyalogların başlatılması ve bu krizin dış müdahaleler olmadan barışçıl bir şekilde çözülmesi çağrısında bulunmuştur. Yemen'in geleceği yalnızca bu ülkenin halkı tarafından şekillendirilmeli ve kalıcı barış yalnızca diplomasi, ulusal egemenliğe saygı ve uluslararası hukuka bağlılık yoluyla sağlanabilir, askeri müdahaleler veya asılsız suçlamalarla değil."