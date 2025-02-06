İran'dan Trump'ın "Gazze" planına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki göstererek, ''ABD'nin Gazze'yi temizleme ve ele geçirme planına tamamen karşıyız ve reddediyoruz.’’ dedi.

Böyle bir düşüncenin dile getirilmesinin şaşırtıcı olduğunu ve Siyonist İsrail’in Filistin'i yok etme planıyla uyumlu olduğunu kaydeden Bekayi, bu düşüncenin uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından sert bir şekilde kınanması gerektiğini vurguladı.

Bekayi, ABD Başkanı'nın Gazze’yi ele geçirme niyetini, uluslararası hukukun temel ilkelerine ve BM Şartı'na karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırı olarak yorumladı.

İranlı sözcü, "Hiç şüphesiz, 76 yıldır işgalci rejimin en ağır suçlarına ve saldırılarına var gücüyle direnen ve ana topraklarını terk etmeyi reddeden Filistin halkı, ABD ve Siyonist rejimin ulusal ve tarihi kimliklerini başka yollarla yok etmesine izin vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'yi boşaltma ve Filistin halkını komşu ülkelere zorla yerleştirme planını, ''Siyonist rejimin Filistin halkını tamamen yok etme projesinin devamı'' olarak değerlendiren Bekayi, İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan bu işgal planına karşı somut bir adım atmasını talep etti.