50 milyon tonluk enkaz altındaki şehir: Gazze (+video)

Şihab Haber Ajansı’na göre, Arap medyası, Mısır’a ait birkaç buldozer ve bazı ağır iş makinelerinin Gazze Şeridi’ne ulaştığını duyurdu. Ancak Birleşmiş Milletler’in yayınladığı bir raporda, Siyonist rejimin barbarca saldırıları sonucu bu dar bölgede 50 milyon tondan fazla enkazın biriktiği belirtiliyor.

Şu ana kadar Gazze’ye altı buldozerin giriş yaptığı bildirildi. BM raporuna göre, bölgedeki tüm enkazın kaldırılması için 21 yıl ve 1 milyar 200 milyon dolar bütçe gerekecek.

Gazze’deki Filistin Hükümeti Bilgilendirme Ofisi Genel Müdürü İsmail Sevabite, bölgenin en az 500 ağır iş makinesine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Siyonist rejim, Gazze’deki ateşkes hükümlerini ihlal ederek ağır iş makinelerinin girişini engellemeye devam ediyor.