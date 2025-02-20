4 Siyonist esirin cenazeleri Kızılhaç’a teslim edildi (+video)

Kızılhaç ekibi, siyonist işgal güçlerinin bombardımanı sonucu hayatını kaybeden 4 Siyonist’in cenazelerini almak için Han Yunus’a yerleşti.

Rus haber ajansı RİANOVOSTİ, 4 Siyonist’in cenazelerinin Kızılhaç’a teslim edilmesinin başladığını duyurdu.

Bu çerçevede, Kızılhaç ekibi, Filistin Direnişi ve Hamas tarafından esir alınan 4 Siyonist’in cenazelerini almak için Gazze’nin güneyinde yer alan Beni Sehilâ bölgesine giriş yaptı. Cenazelerin, siyonist rejimin bombalarıyla esaret sırasında öldüğü bildirildi.