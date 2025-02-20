Siyonistlerin Aksa Tufanı'ndaki yenilgisini anlatan 12 faktör nedir?

Al-Zaytouna Araştırma Merkezi, “Aksa Tufanı” operasyonundaki Siyonistlerin yenilgisini anlatan 12 stratejik unsuru inceledi.

Al-Zaytouna Araştırma Merkezi‘ne göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Silahlı Kanadı Izzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim’deki operasyonunda Gazze çevresindeki siyonist yerleşim yerlerine ve askeri üslerine karşı stratejik ve benzeri görülmemiş bir eylem gerçekleştirdi. Bu operasyon, son 75 yılın en önemli stratejik olaylarından biri olarak kaydedildi. Operasyon sonucunda, yüzlerce Siyonist direniş güçleri tarafından esir alındı ve 1200’den fazla Siyonist öldü.

Bu gelişmenin ardından, Siyonist rejim, Gazze’de büyük bir soykırım başlattı ve bu süreç 15 ay sürdü. Bu süre zarfında, Gazze’nin çoğu altyapısı, eğitim ve sağlık merkezleri ile konutları yok oldu. Sonuç olarak, yüzbinlerce insan şehit, yaralı ve kayboldu, ve 2 milyon insan evsiz kaldı.

“Aksa Tufanı” operasyonu, Siyonist rejiminin stratejik çöküşünü gözler önüne serdi. Bu operasyon, Filistin direnişinin gücünü ve İsrail’in savunma zafiyetlerini ortaya koydu. İşte, bu tarihi yenilginin 12 stratejik faktörü:

1. İsrail’in caydırıcılık ve hızlı uyarı temelli güvenlik teorilerinin çöküşü ve savaşın sonuçlarının netleşmesi.

2. “Filistin, Yahudiler için güvenli bir sığınak” fikrinin çöküşü. Siyonistlerin gözünde güvenlik, temel bir unsur olarak kabul edilir ve İsrail, dünya Yahudileri için güvenlik sağlama iddiasıyla işgal altındaki topraklara Yahudileri çekmeye çalışmaktadır. Ancak bir direniş grubundan aldığı darbe, Siyonist projenin eksikliklerini ortaya çıkardı ve “Vaadedilmiş Topraklar”ın cazibesini kaybetmesine yol açtı.

Hatta işgal altındaki topraklarda yaşayanlar bile buradan kaçmayı düşünmeye başladılar.

3. İsrail’in, Filistin direnişiyle karşılaştıktan sonra kendini Batılı ülkelerin kalesi ve bölgedeki polis gücü olarak göstermedeki başarısızlığı.

Bu durum, İsrail’in Batı ve ABD’nin bölgedeki politikalarını uygulamadaki etkin rolünü kaybetmesine neden oldu.

4. Arap ve İslam dünyasında normalleşme projeleri büyük bir başarısızlıkla karşılaştı ve İsrail’in vahşi yüzü, yönetimlerin normalleşme eğilimlerini durdurmalarına yol açtı.

5. “Aksa Tufanı” operasyonu, İsrail’in gelecekteki varlığını sorgulayan bir gelişme oldu. Bu nedenle birçok Siyonist, eski Savaş Bakanı Yoav Galant dahil olmak üzere, bu savaşı İsrail için varoluşsal bir savaş olarak nitelendirdi. Bu operasyon, İsrail içindeki siyasi partilerin durumunu, özellikle Likud Partisi’ni sarsıntıya uğrattı.

6. “Aksa Tufanı” operasyonu, Arap ve İslam ümmetine işgal altındaki toprakları özgürleştirme konusunda ilham verdi ve birçok insan, Siyonist rejimin gücünün ne kadar zayıf olduğunu fark etti.

7. “Aksa Tufanı” operasyonu, Filistinli, Arap ve İslam halklarının zihinlerinde, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya olan önceliği yeniden gündeme getirdi.

8. “Aksa Tufanı” operasyonu, işgalcilere karşı silahlı direnişin meşruiyet temellerini güçlendirdi ve bu direnişi, Filistin halkının haklarını gerçekleştirmede etkili bir araç olarak kayda geçirdi. Ayrıca, uzlaşma yanlısı yaklaşımların başarısızlığını vurguladı.

9. “Aksa Tufanı” operasyonu, Siyonist projenin Filistinlileri teslim almayı başaramadığını gösterdi ve 75 yıllık işgalin, halk isyanı ve devrimini engellemekte yetersiz olduğunu kanıtladı.

10. “Aksa Tufanı” operasyonu, Batı’nın değer temellerinin tüm dünyaya çöküşünü gösterdi.

11. İsrail’in Gazze’ye yönelik vahşi saldırısı, bu rejimi dünya genelinde nefret edilen ve yalnızlaşan bir hükümete dönüştürdü.

12. “Aksa Tufanı” operasyonu, Filistin’e ve direnişine olan desteği, özellikle gençler, öğrenciler ve Batı’daki çevreler arasında güçlendirdi.