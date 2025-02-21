  1. İran
21 Şub 2025 16:03

İran'dan yeni deniz tatbikatı

İran'dan yeni deniz tatbikatı

İran Ordusu'nun yıllık tatbikatları kapsamında Zülfikar 1403 Ortak Tatbikatı, Mekran kıyılarından Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nun kuzeyine kadar, 10. enleme kadar uzanan geniş bir alanda yarın başlayacak.

Tatbikat komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, tatbikatın "Kalıcı Güvenlik ve İzzet" sloganıyla gerçekleştirileceğini belirterek, kara, hava, deniz ve hava savunma birliklerinin yanı sıra Hatemu’l-Enbiya Hava Savunma Karargahı’nın da tatbikatta yer alacağını söyledi.

Tuğamiral Seyyari, tatbikatın amacının savunma ve caydırıcılık kapasitesini artırmak olduğunu vurgulayarak, yeni taktiklerin test edileceğini, akıllı, hassas güdümlü mühimmat ve çeşitli yeni silahların deneneceğini belirtti.

Tuğamiral, tecrübeli personelden genç nesillere bilgi aktarımı ve tüm askeri birlikler arasında en üst düzeyde koordinasyon sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

News ID 1924607

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