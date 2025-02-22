İranlı Amiral'den Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması ile ilgili açıklama

İran Savunma Bakan Yardımcısı Amiral Emir Restgari, Lübnan’da meydana gelen "çağrı cihazları" olayına değinerek, düşmanların endüstriyel sabotaja büyük yatırım yaptığını belirtti.

Endüstriyel sabotaj tehdidi ve alınan önlemler

Küresel emperyalist güçlerin uyguladığı geniş kapsamlı yaptırımların İran’ın askeri ve nükleer sanayisindeki ilerlemeyi durduramadığını vurgulayan Restgari, bu nedenle uzun yıllardır sanayi güvenliği ve korunmasına öncelik verdiklerini söyledi.

“Sanayimize yönelik sabotaj girişimleriyle karşı karşıya kaldık ve düşmanların bu alana büyük yatırımlar yaptığını tespit ettik. Birçok sistemde, özellikle veri işleme ve kontrol birimlerinde casus yazılımlar ve implantlar yerleştirilmiş durumda,” diyen Restgaribu tehdide karşı kapsamlı güvenlik önlemleri geliştirdiklerini ifade etti.

İran’ın güvenlik çalışmaları

Savunma Bakanlığı ve İran Elektronik Sanayileri Şirketi’nin (SÁ Iran) yıllar önce bu tür sabotajlara karşı bir birim oluşturduğunu hatırlatan Restgari, yüksek donanımlı laboratuvarlarla sanayi güvenliğinin sağlandığını aktardı.

Amiral Restgari “Yerli üretimin ekonomik olmadığı durumlarda, ithal edilen tüm elektronik bileşenler laboratuvarlarımızda güvenlik testlerinden geçiriliyor. X-ray taraması, bileşenlerin açılması, mühimmat ve patlayıcı analizi gibi çeşitli kontrollerden sonra bir sağlık sertifikası düzenleniyor. Bu süreç, kullanıcıların güvenli bir şekilde bu ekipmanları kullanmasını sağlıyor,” dedi.

Lübnan’daki saldırı ve İran’ın desteği

Lübnan’da meydana gelen “Çağrı cihazları” saldırısına da değinen Restgari, “Direniş ekseni bu tür sabotajlara karşı gerekli güvenlik altyapısına sahip değildi ve bu konuda İran’dan bir talepte bulunmamıştı. Kendi başlarına satın aldıkları ve dağıttıkları çağrı cihazları nedeniyle bu büyük trajediyle karşı karşıya kaldılar,” ifadelerini kullandı.

Mikroelektronik alanında yerli üretim hamlesi

Mikroelektronik alanında İran’ın ilerleme kaydettiğini ve olası sabotajlara karşı kapsamlı bir koruma sağladıklarını dile getiren Amiral Restgari “Savunma sanayisinde tamamen güvenlik tedbirlerini uyguluyoruz. Düşmanın sabotaj gerçekleştirme ihtimalinin bulunduğu alanları belirleyerek, bu ihtiyaçları yerli üretim programımıza dahil ettik. Bazı alanlarda üretime başladık, bazıları içinse gerekli altyapıyı oluşturuyoruz,” diye kaydetti.

İran Elektronik Sanayileri Şirketi’nin 15 yılı aşkın süredir mikroelektronik alanında faaliyet gösterdiğini belirten Restgari sensörler ve ince film kaplama teknolojileri gibi konularda da ilerleme kaydedildiğini ifade etti. “Yakın gelecekte mikroelektronik alanında büyük adımlar atacağız,” diyerek sözlerini tamamladı.