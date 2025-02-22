"Zülfikar-1403" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat başladı

İran Ordusu'nun yıllık tatbikatları kapsamında "Zülfikar 1403" Ortak Tatbikatı, "Ya Bakiyatullah Al Azam" parolasıyla bugün Mekran kıyılarından Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nun kuzeyine kadar, 10. enleme kadar uzanan geniş bir alanda başladı.

Tatbikat komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari dün yaptığı açıklamadai tatbikatın "Kalıcı Güvenlik ve İzzet" sloganıyla gerçekleştirileceğini belirterek, kara, hava, deniz ve hava savunma birliklerinin yanı sıra Hatemu’l-Enbiya Hava Savunma Karargahı’nın da tatbikatta yer alacağını söyledi.

Tuğamiral Seyyari, tatbikatın amacının savunma ve caydırıcılık kapasitesini artırmak olduğunu vurgulayarak, yeni taktiklerin test edileceğini, akıllı, hassas güdümlü mühimmat ve çeşitli yeni silahların deneneceğini belirtti.