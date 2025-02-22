  1. İran
22 Şub 2025 13:33

Zülfikar-1403 tatbikatında ordu helikopterlerinden ortak operasyon

Zülfikar-1403 tatbikatında ordu helikopterlerinden ortak operasyon

İran Ordusu Hava Kuvvetleri'nin Cobra saldırı helikopterleri, RH, SH ve 212 AB helikopterleri ile ortak operasyon yaptı.

İran Ordusu’nun  Zülfikar-1403 adlı ortak tatbikatının sözcüsü Tuğgeneral Alirıza Şeyh, Hava Kuvvetleri'nin Cobra saldırı helikopterlerinin RH, SH ve 212 AB helikopterleriyle birlikte donanma gemilerinin güvertesine çıkarma-kalkış operasyonları gerçekleştirdiğini ve ortak operasyonlar yaptığını belirtti.

Tuğgeneral Şeyh, bu operasyonun ordu hava kuvvetlerinin tüm kapasite ve yetenekleri doğrultusunda, taarruz ve avcı helikopterleri tarafından Mekran kıyılarında hava-deniz ortak çalışması kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tuğgeneral Şeyh, “Bu ortak operasyonun en önemli yönü, hava kuvvetleri pilotlarının yetenek ve becerilerini artırmaktır” dedi.

News ID 1924634

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