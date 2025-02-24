Zülfikar-1403 tatbikatında Yak-130’dan imha operasyonu (+Video)

İran Ordusu’nun Zülfikar-1403 ortak tatbikatında ilk kez Yak-130 savaş uçağı aktif görev aldı ve gelişmiş kabiliyetlerini sergiledi. Yak-130’un ilk operasyonel katılımı, İran Hava Kuvvetleri’nin gelecekte Su-35 gibi yeni nesil savaş uçaklarını teslim almaya hazırlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tatbikat kapsamında Mig-29 savaş uçakları ile ortak operasyon gerçekleştiren Yak-130, hedef İHA’yı imha etti. Senaryoya göre, iki Mig-29 savaş uçağı, yüksek hassasiyetle hedef İHA’yı tespit ederek takibe aldı. Ardından, Yak-130 savaş uçağı gelişmiş füze sistemleriyle İHA’yı başarılı bir şekilde vurdu ve tamamen etkisiz hale getirdi.

Yak-130, Eylül 2023’te İran Hava Kuvvetleri’ne katılarak İsfahan’daki Şehit Babayi 8. Hava Üssü’ne konuşlandırıldı. İleri seviye savaş pilotu eğitiminde kullanılan uçak, ilk kez bir tatbikatta gerçek operasyonel görev üstlenerek, İran Hava Kuvvetleri’nin modern savaş uçaklarına geçiş sürecindeki rolünü de kanıtlamış oldu.