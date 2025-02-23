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23 Şub 2025 11:42

İran ve Türkiye kültürel işbirliğini görüştü

İran ve Türkiye kültürel işbirliğini görüştü

İran İslami Şura Meclisi Kütüphanesi, Müze ve Belge Merkezi Başkanı Mesut Moinipur, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Hicabi Kırlangıç ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini görüştü.

İran İslami Şura Meclisi Kütüphanesi, Müze ve Belge Merkezi Başkanı Mesut Moinipur, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Hicabi Kırlangıç ile bir araya geldi.

Bu görüşmede iki ülkenin kültürel ve kütüphaneler arası işbirliğini geliştirmenin yolları incelendi.

İran İslami Şura Meclisi Kütüphanesi, Müze ve Belge Merkezi Başkanı Mesut Moinipur bu görüşmede, İran-Türkiye ortak kültür yılı çerçevesinde ortak sergiler, kitap ve tarihi belge paylaşımı, el yazması restorasyonu alanında işbirliği gibi özel programların yapılması önerisinde bulundu.

İran ve Türkiye kültürel işbirliğini görüştü

İran ile Türkiye arasındaki kültürel işbirliğinin önemine vurgu yapan Moinipour, meclis kütüphanesinin zengin kapasitelerini tanıttı.

Moinipur ayrıca, İranoloji ve Osmanlı araştırmaları alanında ortak araştırmaların rolüne dikkat çekti ve bilimsel ve kültürel ilişkilerin genişlemesini memnuniyetle karşıladı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Hicabi Kırlangıç ise bu görüşmenin sonunda İran İslami Şura Meclisi Kütüphanesi, Müze ve Belge Merkezi’nin farklı bölümlerini ziyaret etti.

News ID 1924679

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