Zarif, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Prof. Hicabi Kırlangıç Kırlangıç ile bir araya geldi

Görüşmede İran ve Türkiye arasındaki ikili ve bölgesel işbirliği konuları ele alındı.

Bu görüşmede Zarif, İran ve Türkiye arasındaki potansiyel işbirliği kapasitesine dikkat çekerek, iki ülkenin özellikle İslam dünyasının önemli meselelerinde ve bölgesel barış ile istikrarın sağlanmasında daha fazla işbirliği yapmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Zarif ayrıca, İran ve Türkiye'nin ortak fırsatlar ve tehditlere dayalı olumlu ve etkili bölgesel işbirliği geçmişine işaret ederek, " Meveddet" planını İslam ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek için önerilen bir mekanizma olarak tanıttı ve bu plan çerçevesinde, Batı Asya'daki etkili Müslüman ülkelerin kapsamlı işbirliği sağlanabileceğini belirtti.

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Prof. Hicabi Kırlangıç da İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin önemini ve bu ilişkilerin bölgesel güvenlik ve istikrara etkisini vurgulayarak, "Bölge ve dünya koşulları, İran ve Türkiye'nin yakın işbirliğini zorunlu hale getirmiştir" ifadelerini kullandı.