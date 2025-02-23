AK Parti'de tüzük değişti: 3 yeni genel başkan yardımcılığı geldi

AK Parti'de yapılan tüzük değişikliği ile 3 yeni genel başkan yardımcılığı daha eklendi.

Yeni genel başkan yardımcılıkları hangileri?

Tüzük değişikliği ile Merkez Yürütme Kurulu’nda yeni ihdas edilen genel başkan yardımcılıkları:

1.Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu

2.Sağlık Politikalarından Sorumlu

3.Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu

İsmi değişti

Ayrıca Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının ismi 'Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu' şeklinde değiştirildi.