Arap dünyasında Ramazan geleneği 1: Mısır

Mısır, Ramazan ayının özel gelenek ve göreneklerle kutlandığı tarihi Arap ve İslam ülkelerinden biridir.

Fener; Ramazan ayını karşılamanın sembolü

Mısırlılar yüzyıllardır Ramazan ayını özel adetlerle karşılıyor, sokakları fenerlerle süslüyorlar. Ramazan ayını karşılamak için sokakları fenerlerle süsleme geleneği, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hâlâ eskisi gibi sürdürülüyor.

Aslında fener, Mısırlıların Ramazan ayındaki en meşhur sembolüdür ve insanlar Ramazan ayının birinci gününde evlerinin kapılarına fener asarlar.

Mısırlıların Ramazan ayına olan ilginç heyecanı

Yani Mısırlıların Ramazan ayına duydukları coşku, İranlıların Nevruz'a duydukları coşkuya benziyor. Mısırlılar, Ramazan ayının başlamasından birkaç hafta önce Ramazan ayına hazırlanıyor ve bu mübarek ayın ilk gecesi birbirlerine tebrik mesajları gönderiyorlar.

Ramazan çadırları

Mısırlılara özgü geleneklerden biri de, sahur ve iftar sofralarının kurulduğu "Ramazan çadırları" kurmaktır. Halk bu şekilde mahalle ve sokaklarda çadırlar kurarak sahur ve iftar yemeklerini birlikte yiyorlar.

Ramazan ayında bazı Arap ülkelerinde yaygın olan geleneklerden biri de top atmaktır. Bu ritüel Mısır'da hicri 9. yüzyıldan beri yapılmaktadır. Mısır'da Ramazan ayının başlangıcı ve bitişi top atışlarıyla duyurulurken, ülkenin birçok yerinde Sahur ve İftar vakitlerinde de top atışları yapılıyor.

Ramazan ayında bazı Arap ülkelerinde yaygın olan geleneklerden biri de top atmaktır. Bu ritüel Mısır'da hicri 9. yüzyıldan beri yapılmaktadır. Mısır'da Ramazan ayının başlangıcı ve bitişi top atışlarıyla duyurulurken, ülkenin birçok yerinde Sahur ve İftar vakitlerinde de top atışları yapılıyor.

Mısırlılar da diğer bazı Arap ülkeleri gibi Sahur için ilginç gelenek ve göreneklere sahiptir. Bu şekilde şafak vakti bir kişi davulla sokaklarda ve mahallelerde dolaşarak insanları uyandırmaktadır. Bu geleek Türkiye'de de devam etmektedir.

Teravih namazı

Teravih namazı da Mısır'ın meşhur bir dini geleneğidir. Bu gelenekte, Ramazan ayının ilk gecesinden son gecesine kadar oruçlular teravih namazını kılar ve her gece yatsı namazından sonra Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okurlar.

Kur'an yarışmaları

Mısırlılar dünyanın en meşhur ve güzel Kur'an okuyucularına sahip oldukları için her yıl Ramazan ayında önemli bir yarışma düzenlenir, hatta camiler bile güzel Kur'an okuyucularını istihdam etmek için birbirleriyle yarışır. Bu okuyucular teravih namazından sonra Kur'an okurlar.

Kârilerin yanı sıra Mısır camileri, özellikle Kahire'deki Hüseyin ve El-Ezher bölgeleri ile Mısır'ın diğer tarihi kentleri gibi eski ve tarihi bölgelerdeki minare süslemeleri ve tezyinatı alanında da birbirleriyle rekabet etmektedir.

Muhtaçlara yardım etmek

Elbette Mısır halkının da Ramazan ayında dezavantajlı ve yoksullara yardım etme geleneğini güzel değerlendirdiğini ve bu konuda olumlu bir yarışma içinde olduğunu unutmamalıyız. Mısır'ın farklı bölgelerindeki mahallelerde Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar sofraları kuruluyor. Mısırlılar Ramazan ayı için "Ramazan Karim" terimini kullanırlar.

Kültürel yarışmalar

Mısırlıların Ramazan ayında düzenledikleri şiir yarışmaları da kültürel geleneklerinden biri olarak kabul ediliyor ve şairler bu ay vesilesiyle güzel şiirler yazmak için birbirleriyle yarışıyorlar.

Cuma namazına yoğun katılım

Ramazan ayında oruç tutan Mısırlılar için cuma namazına katılmak bir nevi farzdır ve çok sayıda kişi cuma namazına katılır, kalabalık o kadar büyük olur ki sokaklar kapanır.

Mısır'daki camilerin kapıları Ramazan ayı boyunca 7/24 açıktır ve bu camilerde Kur'an okunur. Öğle namazından sonra ergenlik çağındaki çocuklara yönelik Kur'an dersleri de veriliyor.

Yukarıda da değinildiği gibi Ramazan ayı Mısırlılar için bir nevi bayram olarak kabul ediliyor; bu ayda insanlar birbirlerini ziyaret ediyor, iftar törenleri için bir araya geliyor ve çoğu zaman sabaha kadar uyanık kalıyorlar.

Mısır'da Ramazan'ın kutsallığı

Mısırlılar da Ramazan ayına özel bir saygı duyarlar ve bu ayda düğün törenleri yapılmaz. Ayrıca bu ayda kavga etmek, kan dökmek yasaktır. Ramazan ayında kullandıkları meşhur bir atasözü vardır: "Ramazan ayında biri sana hakaret ederse veya seni lanetlerse, ben oruçluyum de ve onunla tartışma."