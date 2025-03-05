Bir aile, bir ağaç, bir hikaye: "Ağacın kollarında"

"Ağacın kollarında", İranlı yönetmen Babek Hace Paşa tarafından yönetilen ve 2023 yılında vizyona giren bir dram filmidir. Film, aile bağları, duygusal çatışmalar ve doğayla iç içe geçmiş insan hikâyelerini derinlemesine işleyen etkileyici bir yapımdır.

Bu film, İran sinemasının güçlü anlatım diliyle, aile dramını derinlemesine ele alan bir yapım olarak öne çıkmaktadır. Hem duygusal atmosferi hem de sinematografik estetiğiyle izleyicileri etkileyen "Ağacın kollarında", özellikle dramatik ve dokunaklı hikâyelerden hoşlanan sinemaseverler için kaçırılmaması gereken bir yapımdır.

Filmin Konusu (Özet)

Film, ayrılmanın eşiğinde olan bir ailenin hikâyesini anlatıyor. Çiftin boşanma süreci devam ederken, çocukları bu ayrılığı kabul etmekte zorlanır. Olaylar, çocuğun annesi ve babasını bir araya getirme çabaları etrafında gelişir. Hikâye boyunca, aile bireylerinin geçmişe ve duygularına dair yüzleşmeleri izleyiciye aktarılır. Film, doğayla iç içe geçen sahneleriyle, insan ilişkilerinin kırılgan yapısını güçlü bir şekilde yansıtır.

Farklı bir görsel deneyim: “Ağacın kollarında”

İran sinemasının çoğu filmi genellikle kentsel alanlarda ve tekrarlayan mekanlarda çekilse de, Babek Hace Paşa, ilk sinema filminde kamerasını Batı Azerbaycan iline ve Urmiye şehrine götürerek “Ağacın kollarında” filmini görsel açıdan İran sinemasındaki diğer yapımlardan farklı ve özgün bir şekilde sunuyor.

Film, başlıca bir kadının ve erkeğin, boşanma eşiğindeki evliliklerini anlatan bir hikayeye odaklanıyor. Başlangıçta birbirlerinden tamamen farklı iki dünyaya ait oldukları izlenimini veren bu çiftin asıl problemi, birbirlerini anlamamaları ve iletişim kopukluklarıdır. Öyle ki, kelimenin tam anlamıyla birbirlerinin söylediklerini duymamaktadırlar.

Filmin final sahnesi ise o kadar güzel ve etkileyici ki, tüm bu zorlukları ve olumsuzlukları gölgede bırakmaktadır. Doğanın annesinin masum çocukları kucakladığı bir an, belki de günümüz ebeveynlerine, en önemli görevlerinin çocuklarını korumak ve onları geleceğe sağlıklı bir şekilde hazırlamak olduğunu hatırlatmaktadır. Çocuklar, istemeyerek dünyaya gelmiş olsalar da her biri farklı ihtiyaçlar ve istekler taşır ve bu isteklerin en önemlisi, mutlu ve huzurlu bir aileye sahip olmaktır.

Bir İranlı çifti ayrılıktan vazgeçiren "Ağacın kollarında"

Haberlerde, bir İranlı çiftin 10 yıl süren evliliklerinin ardından, görüş ayrılıkları ve anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılmaya karar verdikleri ve duygusal boşanma sürecine girdikleri, ancak “Ağacın kollarında” filmini izledikten sonra bu kararlarından vazgeçtikleri yazıldı. Boşanma öncesi danışmanlık sürecinde olan bu çift, danışmanları tarafından filme izlemeleri için davet edilmiş ve filmi izledikten sonra kararlarından geri dönerek ailelerine geri dönmüşlerdir. Bu, İran sineması ve özellikle Babek Hace Paşa için oldukça sevindirici ve umut verici bir haber olup, filmi o kadar etkileyici kılmaktadır ki, böyle olumlu bir değişime neden olmuştur.

Ödüller ve Festivaller

"Ağacın kollarında", çeşitli uluslararası film festivallerinde gösterilmiş ve ödüller kazanmıştır. Film, 41. Fecr Film Festivali‘nde gösterilmiş ve övgüyle karşılanmıştır.

Yapımcılığını Muhammed Rıza Misbah ve Seccad Nasrullahi Neseb'in üstlendiği “Ağacın Kollarında” adlı sinema filmi ABD’de düzenlenen Asya Uluslararası Film Festivali’nin (AWFF) yarışma bölümüne katılım hakkı kazanmıştı.

Söz konusu film ayrıca Asya ve Avrupa’daki birçok festivalde aday gösterilmiş veya ödüller kazanmıştır.