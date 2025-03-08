Umman; Halkın toplu iftar sofraları ve camiilerde buluştuğu yer

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Müslüman ülkelerde bu mübarek ayı karşılamak için uygulanan gelenek ve görenekler her zaman ilgi çekmiştir. Bu arada niyetli ailelerin sofralarında çeşitli yiyecek ve yemeklerin yanı sıra tatlıların da özel bir yeri var. Umman da bu özel geleneklerden müstesna değil.

Umman'da toplu iftarlar

Umman'da Ramazan ayı, bu aya ilişkin ihtiyaçların alınması, camilerde toplu iftarlar düzenlenmesi, teravih namazlarının kılınması, Kur'an-ı Kerim okunması ve “Habata” denilen açık pazarların kurulması en önemli gelenekleri arasında yer alıyor.

Ramazan ayı yaklaşırken Ummanlı vatandaşlar, kamusal alanlarda ve ya medyada bu mübarek ayın başlangıcına dair haberleri bekliyor. Bu mübarek ayın başlangıcını Umman Din İşleri Bakanlığı tarfından bildiriyor.

Ramazan ayının hilali görüldüğünün ilan edilmesiyle birlikte halk, yatsı ve teravih namazlarını kılmak üzere camilere akın ederler. Namaz bittikten sonra da birbirlerini tebrik ederler. Ramazan ayının başlamasından 2-3 gün önce aileler akraba ve dostlarını ziyaret ederek akrabalık bağlarını daha da güçlendirmeye çalışırlar.

Ummanlı vatandaşların Ramazan ayında uyguladıkları en önemli gelenek ve göreneklerden biri de camilerde toplu iftarlar düzenlemek ve aile üyelerini büyüklerinin evlerinde bir araya getirerek genç yaşlı herkesin iftar sofrasında bir araya gelmeleridir.

Renkli Ramazan sofralarında lezzetli yiyecekler

Ummanlıların çoğu oruçlarını su, hurma veya yoğurtla yada evde hazırladıkları diğer yiyeceklerle açıyor. Zaten tüm bu besinlerin yanında su ve hurma da Ummanlılar için olmazsa olmazdır, bu da hurma ağacıyla aralarındaki bağdan kaynaklanmaktadır.

Ummanlılar Ramazan ayında sofralarına koyduğu diğer yiyecekler arasında Umman helvası olan Habise ve et veya balıkla yapılan özel bir ekmek olan Masanif de yer alıyor.

Ummanlıların Ramazan ritüellerinden biri de "Katul el-Hanş"tır ki, bu kelimenin tam anlamıyla "yılan öldürmek" anlamına gelmesine rağmen, bu konuyla hiçbir ilgisi yoktur. Ummanlılar, Şaban ayının sonundan Ramazan ayının ilk şafak vaktine kadar her yıl bir yemek töreni düzenliyorlar. Bu etkinlikte aileler ve arkadaşlar bir araya gelerek zengin ve lezzetli yemeklerin tadını çıkarıyorlar. Bu törene katılanlar, doyasıya yemek yerler. Tören genellikle akşam yemeğinde yapılır.

Ramazan ayının başlamasından önce Umman halkı, bu ay içerisinde tüketilmesi gereken gıda maddelerini almak ve çorba gibi yemekler hazırlamak için pazarlara gider. Bu ayın başlangıcından önce samosa hamuru, haleem ve diğer özel ikramlar hazırlanır. Pek çok kişi orucunu açtıktan hemen sonra ve günlük olarak balık yemeyi tercih ediyor.

Umman'ın diğer Ramazan geleneklerinden biri de komşu ve akrabaları iftara davet etmektir. Bu gelenek hemen hemen tüm İslam ülkelerde sürdürülmektedir.

Kur'an okuma geleneği

Umman'da oruç tutanlar, Ramazan ayında özellikle sabah ve akşam namazlarından sonra camilerde Kur'an-ı Kerim okuma merasimlerine katılırlar. Bu ayda camiiler Kur'an dersileri de verilmektedir.

Bu ayda Ummanlı aileler çocuklarını Kur'an-ı Kerim ezberlemeleri için Ummanlı hocalara emanet eder ve bu kutsal ayın sonunda Kur'an-ı Kerim ezberleyenler "Tumina" adı verilen bir törenle ödüllendiriliyorlar.

Bu törende çocuklar ailelerinden ve komşularından aldıkları şekerleri, kuruyemişleri ve parayı toplarlar.

Maskat Belediyesi ayrıca çocukları sevindirmek ve bu eski geleneği canlan tutmak amacıyla bu geceyi halka açık parklarda etkinliklerle kutluyor. Bu tören sırasında çocuklar özel ilahiler ve dualar söyler, yetişkinler de onları teşvik etmek için hediyeler veririler.

Ramazan ayının son günlerinde Habata adı verilen pazarlar belli bir tarihe kadar kurulur ve her mahalle ve şehrin sakinleri bu pazarların ne zaman kurulacağını bilir. Bu pazarlardaki tezgahlarda, Ummanlı vatandaşlar her yıl büyük bir coşkuyla kutladığı Ramazan Bayramı için gerekli malzemeler alrlar.