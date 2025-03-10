Çin ve Rus savaş gemileri tatbikat için İran kara sularına girdi (+Video)

Rusya’nın “Tsedı Zhapov” savaş gemisi ve “Pçingha” lojistik gemisi ile Çin'in “Bao Tou” muhribi ve “Gao You Ho” lojistik gemisi, “2025 Deniz Güvenliği Kemeri” adlı ortak deniz tatbikatına katılmak için İran kara sularına girdi.

Bu tatbikatta, İran Donanması'na ait “Jamaran”, “Elvend”, “Bayender” muhripleri ve “Neyze”, “Genave”, “Nayband”, “Behrgan” savaş gemilerinin yanı sıra, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne ait “Şehit Sayyad Şirazi”, “Şehit Ruhi” ve “Şehit Mahmudi” gemileri de yer alacak.

İran, Rusya ve Çin donanmalarının ortaklaşa düzenleyeceği "2025 Deniz Güvenlik Kemeri" adlı deniz tatbikatı Salı günü Hint Okyanusu'nun kuzeyinde gerçekleşecek.

Uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, deniz terörizmi ve korsanlarla mücadele, arama kurtarma alanlarında bilgi değişimi ve taktik operasyonlarda tecrübe aktarımı bu tatbikatın başlıca hedefleri arasında yer alıyor.