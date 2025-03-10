İran'dan "2025 Deniz Güvenlik Kemeri" tatbikatına ilişkin açıklama

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Operasyonları Başkan Yardımcısı Tuğamiral Mustafa Taciddini, İran, Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin yarından itibaren düzenleyeceği "2025 Deniz Güvenlik Kemeri" adlı ortak tatbikatı hakkında açıklamada bulundu.

bu tatbikatın İran Deniz Kuvvetleri'nin girişimi ve İran, Rusya ve Çin'in katılımıyla gerçekleşeceğini belirten Tuğamiral Taciddini ayrıca, tatbikata İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin de güçlü bir katılım sağladığını ifade etti.

Tuğamiral Taciddini, bu yılki tatbikatta Katar, Irak, Güney Afrika, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Sri Lanka, Pakistan, Azerbaycan ve Kazakistan dahil olmak üzere 9 ülkenin gözlemci olarak yer aldığını ve toplamda 12 ülkenin tatbikata katıldığını vurguladı.

Tuğamiral Taciddini, tatbikatın amacının Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki denizcilik güvenliğini artırmak ve İran, Çin ve Rusya donanmaları arasında denizcilik işbirliğini artırmak olduğunu söyledi.

Tuğamiral Taciddini ayrıca, bu tatbikatın, işbirliklerinin seviyesini artırmak, beceri kazanımı sağlamak ve deneyim aktarımını hedeflediğini belirtti.