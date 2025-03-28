Ghalibaf: Aksa Tufanı, Siyonist Rejim'e karşı meşru bir direnişti

Tahran'da düzenlenen Kudüs Günü yürüyüşünde konuşan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Ghalibaf, önemli mesajlar verdi.

Konuşmasında Aksa Tufanı operasyona dikkati çeken Galibaf, "Hiç şüphe yok ki Aksa Tufanı operasyonu, ABD, İngiltere ve Siyonist rejimin işlediği suçlara karşı bir dönüm noktası ve meşru bir hareketti. Bu operasyon, Filistin halkına yönelik işlenen tüm bu suçlara verilen çok özel bir yanıttı." dedi.

Galibaf, "Aziz İran halkının ülkenin dört bir yanında, şehirlerde ve köylerde Kudüs Günü yürüyüşlerine katılarak Filistin'i ve İslam ümmetini savunmalarından dolayı teşekkür ederim. Bu katılım şüphesiz en değerli hayırlı amellerden biridir." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Galibaf şöyle devam etti: "Filistin meselesi, geçmiş on yıllar ve uzun yıllar boyunca yalnızca İslam dünyası için değil, aynı zamanda tüm insanlar ve insanlık toplumu için acılarla dolu bir hikaye olmuştur. Filistin halkının başından geçen bu olay ve süreç, hem bugün hem de gelecek için bir ders ve örnek teşkil etmektedir. Filistin halkının hakkının gasp edilmesi ve soykırım, hapis, suikast, işkence, kadın ve çocukların öldürülmesi gibi en kötü şekil ve yöntemlerle bir millet ve topluma zulmedilmesi, Batı medeniyetinin kendilerinin dile getirdikleri iddia edilen değerleriyle bile uyum ve bağdaşma göstermemektedir."

Galibaf, "Batı medeniyeti, tarih boyunca ve günümüzde yaptıklarıyla büyük bir utanç abidesi oluşturmuştur. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, ne bugünün ne de geleceğin nesilleri bu çarpık zihniyeti ve kültürü benimsemeyecektir. Filistin, çifte standartların yayılmasını engelleyen bir mihenk taşıdır. Filistin, küresel egemenlik sistemine karşı insanlığın uyanmış vicdanıdır. Bu sistem, zulüm üzerinden varlığını sürdürmektedir. Gerçek şu ki, Siyonist rejim, suç makinesi haline gelmiş Amerikan emperyalizminin bir katil aracından başka bir şey değildir." diye konuştu.