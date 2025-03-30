  1. Spor
30 Mar 2025 18:25

İran Plaj Futbolu Milli Takımı Asya Şampiyonu Oldu

İran Plaj Futbolu Milli Takımı Asya Şampiyonu Oldu

İran Plaj Futbolu Milli Takımı, final maçına çıkarak Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmişti. Finalde Umman milli takımını karşısına alan İran, kesin bir galibiyetle şampiyonluğu kazandı ve kupayı kaldırdı.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Asya Plaj Futbolu Şampiyonası final maçı bugün (Pazar) Tayland'da oynandı. İran ve Umman milli takımlarının karşılaştığı mücadelede, İranlı sporcular rakibini 8-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 

Milli futbolcular, turnuva boyunca tüm rakiplerini etkileyici bir performansla geçmiş ve finale çıkarak Güney Afrika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma biletini almıştı. Final maçında da büyük bir performans sergileyen İran, rakibini karşı konulamaz bir oyunla devirdi. 

News ID 1925643

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler