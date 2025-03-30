İran Plaj Futbolu Milli Takımı Asya Şampiyonu Oldu

Mehr Haber Ajansı'na göre, Asya Plaj Futbolu Şampiyonası final maçı bugün (Pazar) Tayland'da oynandı. İran ve Umman milli takımlarının karşılaştığı mücadelede, İranlı sporcular rakibini 8-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Milli futbolcular, turnuva boyunca tüm rakiplerini etkileyici bir performansla geçmiş ve finale çıkarak Güney Afrika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma biletini almıştı. Final maçında da büyük bir performans sergileyen İran, rakibini karşı konulamaz bir oyunla devirdi.