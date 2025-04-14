Taremi, ABD’de İran futbolunun tek temsilcisi

Ünlü golcü Mehdi Taremi, 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda İran adına sahaya çıkacak tek temsilci olacak.

Ortadoğu’nun önde gelen spor sitelerinden El-Koora’nın haberine göre, Taremi bu turnuvada forma giyecek ilk İranlı futbolcu unvanını da elde edecek.

Yeni sezonda Inter forması giymesi beklenen deneyimli forvet, turnuvada İtalyan devinin hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olacak. Inter, E Grubu’nda Japonya’dan Urawa Red Diamonds, Arjantin’den River Plate ve Meksika’dan Monterrey ile karşılaşacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, toplamda 9 Asya ülkesinden 101 oyuncunun turnuvaya katılacağını açıkladı. Ancak İran’dan sadece Taremi’nin yer alacak olması dikkat çekti.