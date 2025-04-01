Pezeşkiyan ve Mirziyoyev Ramazan Bayramı vesilesiyle telefonla görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Pezeşkiyan görüşmede, "Ramazan ayı, tüm Müslümanların kardeş olduğunu kendimize hatırlatmak ve bayramı birbirimize kutlayarak dayanışmamızı ifade etmek için bir fırsattır." dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran ve Özbekistan halkları arasındaki ortak medeniyet, kültür ve dine dayanarak, ülkelerimizin yararı için ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Şevket Mirziyoyev de Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın İran’da milli birliği pekiştirmek, ülkenin kalkınmasını hızlandırmak ve komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirmek amacıyla önemli adımlar attığına dikkat çekerek, “İran ile Özbekistan arasında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hazırlanan yol haritasının karşılıklı gayretlerimizle en kısa sürede tam olarak hayata geçirilmesini temenni ediyorum.” diye konuştu.

Özbek lider ayrıca, İran Futbol Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasını da tebrik etti.